Clamorosa protesta dei “caddozzoni” a Cagliari, una dozzina di ambulanti blocca il traffico in via Roma

“Vogliamo lavorare, abbiamo fatto una Pasqua senza l’uovo per i nostri figli”.

Clamorosa protesta dei “caddozzoni” a Cagliari, una dozzina di ambulanti ha bloccato il traffico prima in via Roma, davanti a Palazzo Bacaredda, poi nel Largo. In questo momento sta bloccando via Roma, lato portici. Gravi disagi al traffico, con la polizia municipale impegnata nella gestione della viabilità. I caddozzoni, dopo l’ultima ondata di controlli da parte della polizia municipale, chiedono all’amministrazione un nuovo regolamento che li agevoli nella loro attività e che sia complessivamente meno severo.

Pesanti critiche al sindaco Truzzu, i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino.