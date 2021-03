Ciusa, M5S, a Radio Casteddu: “I ristori della Regione? In Sardegna non li ha visti nessuno”

“I ristori della Regione non sono ancora stati istruiti, c’è una problematica al livello amministrativo”. Così Michele Ciusa, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale. “Il sistema vaccinale sta faticando”, ha dichiarato, “serve un programma chiaro per sapere come prenotarsi. Prima gli over 80 ricevevano la chiamata , poi tutti gli altri e già questo è un favoritismo. E ben vengano le vaccinazioni sui fragili, ma perché a partire da Policlinico e non da Oncologico? Così servono le liste dei riservisti e non chiamare un amico vicino per non sprecare la dose. Entro giugno arriveranno un milione di dosi, se la Regine fatica perché non chiede aiuto al Governo?”

Risentite qui l’intervista a Michele Ciusa del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

