Cittadinanza onoraria, Segre scrive al sindaco di Orani: “Onorata di esser una di voi e concittadina del vostro Antine Nivola”

Anche il comune di Orani ha avviato l’iter per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, Senatrice Liliana Segre, ex deportata di Auschwitz, ora sotto scorta a seguito delle numerose minacce via web.

La Segre, ha scritto al sindaco Antonio Fadda, ringraziandolo. “Mi sento davvero onorata ed essere una di voi, divento (con un lieve sfasamento temporale) anche concittadina del vostro Antine Nivola, che ben conosceva lo strazio delle leggi razziste avendo sposato e amato, per tutta la vita, una donna ebrea – si legge nella missiva.. Le anticipo che, mio malgrado, non potrò prendere in considerazione un viaggio in Sardegna. Devo fare i conti con un’agenda istituzionale ormai densissima, l’età e la distanza (da Milano) fanno il resto. Siete voi ora le nuove sentinelle della democrazia perché è a questo che serve la memoria, una stringa che collega il passato al futuro con lo scopo ultimo di mantenere in buona salute il consorzio civile.Spero mi saprà comprendere. Un caro saluto a Lei e a tutta la comunità degli Oranesi.