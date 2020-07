Citazione di Mussolini, rimosso da Facebook il post di un consigliere Fdi di Cagliari

Ha citato nella propria pagina social una frase del Duce, ma la citazione è stata segnala e rimossa come contenuto inappropriato. L’autore è Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. Da subito il post aveva scatenato polemiche. Qualche utente aveva invitato Mannino a dimettersi. Ma il consigliere rivendica il post e protesta pubblicamente: “Sarebbe interessante scoprire quali siano gli standards di facebook, sicuramente non contemplano la libertà di pensiero anche se espressa in maniera sobria ed educata. Si Preferisce cedere alle segnalazioni di qualche represso che pensa di essere portatore della verità e della superiorità morale. Mi dispiace ma credo che fb abbia preso un abbaglio e chi ha segnalato non è diverso da chi ora imbratta e distrugge i monumenti e domani, magari, inizierà a bruciare libri, distruggere dischi etc etc.

Ma ricordate che “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”.