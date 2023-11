Cinque incidenti stradali in pochi giorni, a Villasor al via i lavori per la rotonda

Al via a Villasor i lavori di messa in sicurezza nella rotonda che, in pochi giorni, ha registrato ben 5 incidenti, il sindaco mira a installare anche un punto luce ma avverte: “Oltre il 90% degli incidenti sin ora registrati sono dovuti all’alta velocità”. Un susseguirsi di ambulanze e forze dell’ordine, oramai questa è la prassi che coinvolge la rotatoria “incriminata”, quella tra la Sp7 e la Sp4, oramai smembrata e diventata quasi un cumulo di detriti a causa dei numerosi sinistri stradali. Svariati i solleciti da parte del primo cittadino Massimo Pinna rivolti alla Provincia, ente di competenza della rotonda, che hanno preso in gestione i lavori di ripristino e la re installazione della segnaletica verticale e orizzontale.

Il Sindaco e l’Amministrazione ha più volte scritto alla Provincia per gestire l’area interna della rotonda per posizionare una torre faro con risorse del bilancio comunale, in modo da renderla maggiormente visibile e renderla anche più decorosa e, dopo il ripristino dei luoghi, è pronta a firmare la convenzione ed investire in sicurezza, ma oltre l’area all’Interno della rotonda stessa “non chiederà la gestione di altri tratti stradali di competenza provinciale che altrimenti graverebbero sul bilancio comunale e quindi sulle tasse dei cittadini” ha comunicato il Comune.

Dunque stop ai disagi causati dalle anomalie stradali che hanno, senza dubbio, potuto contribuire riguardo gli incidenti stradali avvenuti ma non sono la causa principale dei crash: “I lavori verranno eseguiti però rispettiamo i limiti, quelli sono sempre presenti, per l’incolumità propria e per quella degli altri automobilisti” ha specificato Pinna.