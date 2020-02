Cicciolina non ci sta: “Tagliano i vitalizi ai parlamentari? Me ne vado da questa Italia”. Nel mirino le scelte politiche del M5S e in particolare il taglio dei vitalizi ai parlamentari, perchè Ilona Staller in passato è stata eletta in Parlamento. Lei, in arte Cicciolina va decisamente contro il taglio dei vitalizi, soprattutto ai deputati: “Me ne vado dall’Italia”. “Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra”, si sfoga l’ex parlamentare del Partito Radicale, ed ex attrice porno. Al Senato la Commissione contenziosa potrebbe ripristinare i vitalizi per i membri di palazzo Madama, e Ilona è “inca..volata nera”, sbotta con i cronisti in Transatlantico alla Camera”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.