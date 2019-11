“Ciao mio piccolo Jack super eroe, se esiste un paradiso per i cani avrai tante palline per giocare”

di Alessandra Scano

Un giorno sei a letto con il tuo bambino, lui ti porta i suoi giocattoli, è felice perché sei a casa con lui, anche se sa che dopo dovrai lasciarlo solo per andare a lavoro. Uscite una passeggiata semplice, 500 metri scarsi, la stessa strada che fate sempre, tutti i giorni, più volte al giorno. E in 5 minuti cambia tutto, per colpa di una persona incosciente e irresponsabile, per colpa di chi dovrebbe controllare e invece è troppo impegnato a mettere multe per le auto parcheggiate dove fanno la pulizia strade.

Avevamo tanti progetti, tanti sogni, non riesco a credere che ora tutto questo dovrò affrontarlo senza di te, mi sembra un incubo dal quale non riesco a svegliarmi. Non mi sarei mai aspettata di trovare una nostra foto sul giornale, degli articoli dedicati a te, non credevo potesse succedere a me. Chi mi ha soccorso sa per quanto tempo ho continuato a ripetere “non è successo” senza sosta, come un mantra, come se continuare a ripeterlo potesse cambiare qualcosa.

Tutti mi dicevano “vorrei trovare qualcuno che mi guardi come Jack guarda te, con gli occhi dell’amore”. Sei morto per me, hai dato la tua vita per la tua mamma. Non ci sono parole per descrivere il dolore immenso e la rabbia che provo, è come se un pezzo di cuore mi fosse stato brutalmente stracciato via. Non sarai dimenticato, la tua morte non passerà impunità, la tua mamma si batterà per te con tutte le sue forze puoi starne certo. Non so se esiste un paradiso per i cani, ma se esiste spero ci siano tante palline per giocare. Grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie per avermi seguito anche nei posti più impensabili. Un giorno ci ritroveremo amore mio.

Ciao mio piccolo Ninni supereroe ❤️