“Ciao, mi mandi foto hot?”, poi scatta il ricatto anche contro una donna sarda: 34enne nei guai

Estorsione e truffa, queste le accuse mosse dai carabinieri di Sandonaci nei confronti di un 34enne residente in un piccolo comune della Puglia. Stando a quanto riportano vari quotidiani locali, l’uomo avrebbe ottenuto delle foto osè, via internet, da varie donne, e poi le avrebbe ricattate. In pratica, o le ragazze pagavano o le fotografie sarebbero finite su internet. Tra le vittime dei ricatti – dieci quelle accertate – c’è anche una donna sarda. Dieci mesi fa l’uomo era già finito in manette per via di alcune indagini sul suo conto legate a sette estorsioni di cui tre tentate, tre truffe e una violenza privata.