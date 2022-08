Ciao, Guglielmina Gorini: Cagliari piange la fantastica dentista che amava il tango e il basket. Se ne è andata per una brutta malattia, negli anni del Covid era stata bravissima a realizzare delle meravigliose mascherine dipinte. Ci ha lasciato una delle dentiste più famose di Cagliari, che ha operato per anni prima in piazza Costituzione, poi in via Palestrina e nel suo studio del centro di Quartu. Moglie di Michele Cugusi, era una grande professionista dall’enorme disponibilità coi suoi pazienti. Ti visitava a qualunque ora di qualunque giorno, pur di farti star bene. Il tango era la sua grande passione che coltivava ormai da decenni, non mancava mai a un’esibizione e col suo ballerino aveva imparato tantissimi balli che la emozionavano. Guglielmina, così tutti la conoscevano a Cagliari, con quel nome così originale e particolare, inconfodibile come l’originalità della sua persona.

Tra i tanti messaggi di cordoglio di queste ore, quello dell’amica Mimma: “Apprendo con sgomento e profonda tristezza la sua dipartita, una persona a me cara ,che apprezzavo per le sue qualita’ ,per come ballava con competenza il tango , che lei amava …per il suo spirito, per la sua energia. La ricordero’ sempre”. Solo un esempio di quanti la amavano, Gugliemina è indimenticabile. Nel suo lavoro sapeva mettere tutti a suo agio: neanche i bambini avevano più paura del dentista, riusciva a fare ogni puntura senza provocare dolore. Quel dolore che ha combattuto negli ultimi mesi con grande coraggio, continuando a lavorare sino all’ultimo giorno. Grazie, Guglielmina da parte di tutti noi che ti abbiamo conosciuto.

