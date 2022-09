Sei stato il padre migliore che potessi avere,

sei stato fondamentale per me, per tutti noi figli e i tuoi amati nipoti per la nostra vita.

Con te è andato via un pezzo di me, e di tutti noi.

Un pezzo della mia vita che nessuno potrà mai più colmare.

Hai lasciato un vuoto immenso in tutti Noi.

Ciao, babbo ci manchi❤