Ci siamo mangiati l’Atalanta con un Cagliari monumentale: “Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri”. Incredibile vittoria rossoblù con due splendidi gol di Augello e Viola, la salvezza ora è a un passo. La Unipol Domus in festa, tifosi in delirio e tutto lo stadio intona quel magico coro di 30 anni fa. Il mister si commuove e applaude la curva, in vista il quinto miracolo su cinque campionati di un personaggio che nella storia del Cagliari è secondo solo al mitico Gigi Riva. Una partita incredibile, bye bye al presuntuoso Gasperini che rinuncia ai big pensando alla sfida con il Liverpool. Eppure l’Atalanta era passata facilmente in vantaggio con Scamacca al 13′, uscita a vuoto di Scuffet e mancata copertura di Dossena.

Ma proprio Dossena è stato poi tra i migliori in campo, con tutta la squadra che si è trasformata quando Ranieri alla mezz’ora ha cambiato modulo passando alla difesa a tre. Il pareggio di Augello è stato una gemma preziosa su assist di uno scatenato Shomurudov. Poi un secondo tempo tiratissimo, e Ranieri azzecca ancora una volta i cambi inserendo Viola, che diventa il mattatore con uno strepitoso gol di testa su cross perfetto di un magico Luvumbo, altro giocatore d’oro in questa squadra che in casa fa miracoli con una incredibile simbiosi con il suo pubblico. Il Cagliari conquista tre punti di platino nella corsa salvezza, vola a quota 30 in classifica addirittura al tredicesimo posto. E pensare che c’era qualcuno che criticava Ranieri…..