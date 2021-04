Ci mancherai tantissimo, compagno Luciano Casula: Assemini perde lo storico sindaco, protagonista di mille battaglie

di Gigi Garau

Mi viene assai difficile scegliere un momento particolare che mi ricordi Luciano Casula, un Asseminese che ha rappresentato, da protagonista, una bella fetta della storia recente della cittadina. Lo ricordo come ottimo centrocampista della squadra locale, allenatore disciplinato e laborioso militante di partito. Ricordo ancora quando venne eletto la prima volta consigliere comunale (erano gli anni ottanta) il giorno che preparò la sua prima interrogazione in consiglio comunale, quanta emozione e quanta attenzione poneva nelle parole da usare.

Due volte sindaco di una cittadina in costante ebollizione demografica e con una forte propensione allo sviluppo edilizio, un pò come stare sulla graticola e riuscire ad uscirne indenne per due legislature. Luciano era un passionale, convinto assertore dei principi di quella sinistra democratica che stava vicino ai lavoratori, sapeva stare con il popolo da cui proveniva in maniera orgogliosa. Quante battaglie politiche, dentro e fuori dai palazzi, ma spesso ci si ritrovava, da avversari politici, allo stesso tavolo conviviale, dove con ironia e serenità si riusciva a disegnare un’idea di un’Assemini migliore.

Nel ballottaggio del 2013 scelsi di votare lui, indicai questa strada ai miei elettori, ero certo che il voto dato all’esperienza e la serietà di Luciano, andava nella direzione giusta: l’interesse di Assemini e dei suoi cittadini. Ne ho parlato due anni fa in consiglio comunale, esprimendo tutta la mia solidarietà nei suoi confronti, quando da consigliere di opposizione, riceveva insulti e attacchi personali. Luciano aveva la politica nel sangue e conosceva le regole, difficilmente si faceva prendere la mano, soprattutto in consiglio comunale, l’istituzione che l’ha visto protagonista per tanti anni: sindaco, assessore, presidente del consiglio e consigliere, un pezzo di storia di Assemini. E se oggi il Cagliari Calcio ha il suo quartier generale ad Assemini, lo dobbiamo proprio a lui, alla sua lungimirante visione della cittadina e dello sport a cui ha dedicato tutta la vita. Ci mancherai tantissimo compagno Casula.