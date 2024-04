Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ci ha lasciato Franco Dessalvi, uno dei cardiologi più noti di Cagliari: un medico dall’immensa umanità. Dopo una breve malattia, il lutto per la compagna di sempre Milena e per tutti coloro che lo hanno conosciuto, dai pazienti agli amici. Franco Dessalvi riceveva col sorriso e grande professionalità nel suo studio a Genneruxi e anche in Ogliastra, dove era conosciutissimo e stimato come nella sua Cagliari. Dettava le sue cure mettendo a suo agio il paziente, di cui raccoglieva ogni esperienza con grande scrupolo. Un medico, e una persona, un signore d’altri tempi.