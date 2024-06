Choc ad Arzachena, ritrovato morto il 19enne scomparso da quattro giorni: addio a Ivan Dettori

Ivan Dettori, il 19enne di Arzachena di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, è stato ritrovato senza vita in un’area di campagna fuori dalla cittadina del nord Sardegna. Da quattro giorni volontari, soccorritori esperti, cani e droni lo stavano cercando battendo palmo a palmo principalmente il centro abitato e le zone boschive. Il suo cadavere è stato avvistato in località Sarraiola ed è già stato recuperato dai soccorritori. Stando a quanto trapela, non ci sarebbero segni che possano portare a pensare a una morte violenta. La notizia del ritrovamento del corpo del ragazzo ha profondamente scosso tutta Arzachena: nonostante i suoi diciannove anni, infatti, Ivan Dettori era molto conosciuto e stimato, come tutta la sua famiglia.