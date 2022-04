Choc a Settimo San Pietro, è morto Fabrizio Ligas: addio al creatore del museo dei costumi storici

Lacrime a Settimo San Pietro per la scomparsa di Fabrizio Ligas, il creatore del museo Ligas Uda, dedicato interamente ai costumi antichi del paese. Aveva cinquantasei anni ed è stato stroncato, ieri, da un infarto nel sonno. Lascia la moglie, Anna, e due figli, Laura e Nicola. Conosciutissimo non solo a Settimo, suo paese natale, Ligas è stato per molti anni in prima fila durante la sagra di Sant’Efisio, sfilando per le vie di Cagliari con il costume tipico sansperatino. E anche il prossimo primo maggio sarebbe stato uno dei partecipanti della sfilata dedicata al martire guerriero.

A ricordarlo, sui social, tantissimi amici e conoscenti. Il sindaco Gigi Puddu è incredulo: “Di prima mattina siamo stati scossi dalla terribile notizia dell’improvvisa scomparsa di Fabrizio Ligas. Conosciutissimo a Settimo e fuori Settimo per l’instancabile attività nel mondo del folklore, della cultura, della tradizione e della solidarietà, Fabrizio si è prodigato da sempre in tantissime iniziative tese a promuovere gli usi e sopratutto i costumi della nostra comunità, collaborando spesso alle iniziative promosse dal nostro Comune, perseguendo, e realizzando, il sogno di creare il museo Ligas Uda a conduzione familiare, per mantenere vive le tradizioni settimesi a lui trasmesse dai genitori, dai quali ha saputo raccogliere il testimone in maniera straordinaria. Interpretando il sentimento di tutta la nostra comunità esprimo le più sentite condoglianze a tutti i familiari. Ciao Fabrizio, ci mancherai”. Il funerale sarà oggi, lunedì 4 aprile, alle 16:45, nella parrocchia di San Pietro.