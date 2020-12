Choc a San Gavino Monreale, muore di Covid una 50enne: addio a Savina Loi

Lacrime a San Gavino Monreale, la città piange la scomparsa di una donna di 50 anni, Savina Loi, morta di Covid. Lascia marito e cinque figli. La notizia della scomparsa è stata data dal sindaco Carlo Tomasi, che traccia un ricordo molto nitido della donna: “Purtroppo stava male da un po’ di tempo, si è contagiata come tanti in ospedale, dove poi è morta. Nella vita Savina si è occupata dell’assistenza di persone disabili. Era una donna conosciuta in tutto il paese, molto buona e si dedicava totalmente al suo lavoro. Ci stringiamo, in questo terribile momento di dolore, attorno alla sua famiglia e ai suoi parenti”, dice Tomasi, contattato da Casteddu Online. Nel paese, intanto, il totale dei positivi al Coronavirus è di trentaquattro: due persone sono ricoverate all’ospedale.