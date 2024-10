Choc a Monserrato: “Un uomo incappucciato ha afferrato un bambino per scattargli una foto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inquietante episodio nel giardino della scuola primaria di via Capo d’Orso a Monserrato. Un uomo incappucciato, mentre i bambini stavano aspettando il suono della campanella per entrare nelle classi, ha superato il cancello e ha afferrato uno dei giovani alunni, stando a quanto trapela un bimbo di nove anni, cercando di scattargli una foto con uno smartphone. Questo è il racconto fatto da più genitori ai carabinieri, intervenuti sul posto: al loro arrivo il balordo era, però, già scappato. E la descrizione dei fatti e dell’abbigliamento non trova falle: viso nascosto da un cappuccio e tutto vestito di scuro. Il piccolo sta bene, ma è chiaro che un fatto simile ha portato mamme e papà a contattare anche la dirigenza scolastica e a raccontare il fatto nei gruppi di WhatsApp dei genitori. Il fattaccio è durato pochissimo tempo: l’uomo incappucciato è stato subito notato dalle mamme e dai papà presenti a pochi metri di distanza dai figli ed è riuscito a guadagnare rapidamente il cancello dell’uscita, facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri hanno raccolto le segnalazioni, al momento però non c’è nessuna denuncia presentata in caserma. Successivamente al racconto fatto da vari genitori, i militari hanno svolto alcuni accertamenti e verifiche, ancora da terminare. L’obbiettivo è cercare di risalire all’identità della persona. E, stando a quanto trapela, a ridosso dell’istituto di via Capo d’Orso, che ospita anche varie sezioni di scuola dell’infanzia, ci sono alcune telecamere che, però, sono inattive da tempo.