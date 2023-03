Choc a Irgoli: massacra di botte l’ex fidanzata rendendola in fin di vita, aveva già ucciso sua cognata

Lui si chiama Bastiano Secci, siamo a Irgoli: era uscito di carcere tre anni fa dopo avere scontato una condanna sedici anni per avere ammazzato la cognata. Ieri notte ha tentato il bis con l’ex fidanzata, massacrandola di botte e rendendola in fin di vita. Patrizia Dessì è in ospedale in gravissime condizioni, lui è tornato tra le sbarre dopo le rapide indagini dei carabinieri di Siniscola. Un episodio incredibile, di una violenza inaudita: la donna si trova ora in terapia intensiva al San Francesco di Nuoro, lotta tra la vita e la morte. Il suo ex fidanzato, già reduce da un omicidio, è entrato nella sua abitazione per consumare evidentemente qualche vendetta e la picchiata più che poteva. In una vicenda che riapre il dibattito su quanto sia preziosa la libertà e su quanto a volte non bastino sedici anni di carcere per redimere una persona.