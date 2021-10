Choc a Cagliari, un uomo nudo passeggia al porto e attraversa in mezzo alle auto in via Roma

Choc a Cagliari, nella trafficatissima via Roma. Un uomo nudo, all’improvviso, è sbucato fuori dall’area dove c’è il caseggiato dell’Autorità portuale e, come se fosse solo nel deserto, ha scavalcato le protezioni del marciapiede e ha attraversato tra le automobili che sfrecciavano in via Roma. Tanti gli automobilisti rimasti attoniti, qualcuno è riuscito a fare dei video e li ha postati su Facebook, collezionando centinaia di condivisioni, al punto che i filmati sono diventati virali anche su alcuni gruppi di Cagliari.