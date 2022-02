Choc a Bosa, 48enne ucciso con due colpi di pistola: addio a Fabrizio Passerò

Choc in pieno centro a Bosa, tra via Manzoni e via Alghero. Il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, Fabrizio Passerò, è stato ritrovato in un viottolo. Sul corpo i segni inequivocabili di almeno due colpi di pistola, che non gli hanno lasciato scampo. Passerò è stato soccorso dal personale medico del 118, intervenuto insieme ai carabinieri della compagnia di Macomer. Sul posto anche il medico legale, per svolgere tutti gli approfondimenti del caso. Si tratta del secondo omicidio nell’Oristanese in appena 48 ore: l’altro è quello del 78enne Tonino Porcu, avvenuto a Ghilarza. Passerò era molto conosciuto a Bosa e in tutto l’Oristanese: da anni in paese, lavorava nel campo dell’allevamento. Il sindaco Piero Franco Casula è già stato informato della tragica scoperta.