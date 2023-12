Chitarrista sparito a Villasor, fine dell’angoscia: “Nicola Aiello si è fatto sentire, lo aspettiamo a braccia aperte”

Nicola Aiello “si è fatto sentire e sta bene. Aspettiamo di riceverlo a braccia aperte, grazie a tutti per la vicinanza”. A dirlo è Silvia, la sorella del chitarrista di Villasor che, da sabato scorso, era diventato un fantasma. Il tam tam sui social e la denuncia di scomparsa fatta ai carabinieri hanno portato a fitte ricerche per cercare di trovarlo. Ed è stato lui a farsi vivo, come confermano i parenti: “Sta bene ed è quello che conta, non ci ha detto dove si trova ma lo stiamo aspettando”. Fine dell’emergenza, quindi. Familiari e amici hanno finalmente potuto tirare un grosso sospiro di sollievo.