Chili di droga sotterrata e 16mila euro in un finto dizionario, ecco il tesoretto del pusher di Monserrato

Il valore della droga sequestrata dalla squadra mobile di Cagliari nell’abitazione di Cristian Busonera, pregiudicato di Monserrato, è di 350mila euro. L’uomo, nonostante si trovasse ai domiciliari, da un po’ di tempo aveva creato un vero e proprio mercato a cielo aperto della droga, ricevendo i clienti ogni giorno nel suo appartamento, in un condominio in una zona centrale del paese. Il via vai continuo di persone, però, ha insospettito più di un monserratino e qualcuno, esasperato e preoccupato per l’ambiente che si era creato, ha chiamato la polizia. Il blitz degli agenti è stato perfetto, e supportato dall’unità cinofila. Un chilo e 300 grammi di coca, 400 di eroina, centosessantasei di hascisc e settantadue di marijuana sono stati ritrovati dentro un bidone metallico sotterrato nel giardino condominiale. I soldi, 16mila euro, probabile provento dell’attività di spaccio, sono stati recuperati invece dentro quello che solo all’apparenza sembrava un dizionario d’inglese: dentro, infatti, al posto delle pagine c’era un fondo e una cassettina metallica. Busonera, con una lunga scia di precedenti, non ha opposto resistenza all’arresto.

Busonera, assistito dagli avvocati Fernando Vignes e Stefano Murgia, domani alle 15 direttamente dal carcere di Uta sarà sottoposto all’udienza di convalida.