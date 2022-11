Chiesti 10 anni di carcere per “Hitler”: il 46enne di Quartu accusato di sequestro, estorsione e spaccio

E’ accusato di sequestro di persona, spaccio di stupefacenti ed estorsione: il pubblico ministero Gilberto Ganassi ha chiesto la condanna a dieci anni di carcere per Giulio Collu, il 46enne di Quartu conosciuto con l’emblematico soprannome di “Hitler”. Il processo a suo carico si sta svolgendo con la formula del rito abbreviato, che consente di ottenere lo sconto fino a un terzo della pena normalmente prevista. Sarà ora il giudice per le udienze preliminari Lucia Perra a decidere. Tre anni e 4 mesi sono stati chiesti per Leyla Monni, accusata di complicità con “Hitler” per aver attirato clienti in casa sua.

L’avvocato Riccardo Floris che lo difende ne ha chiesto l’assoluzione. L’inchiesta era scattata per il viavai sospetto a casa dell’uomo, secondo l’accusa si trattava di clienti che da lui acquistavano droga e che erano costretti a sottostare alle sue richieste se non versavano l’intera cifra pattuita, a volte anche somme più alte.