Racconta la Sardegna più bella: vi invio il mio scatto per la partecipazione alla Vs splendida iniziativa. La fotografia é stata scattata alla spiaggia di Monte Cogoni nella località di Chia, comune di Domus de Maria. Una spiaggia incantevole, un bellissimo mare che davvero non teme concorrenza, un altro angolo sardo di paradiso che vale la pena visitare.

Marta Serra