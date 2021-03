Chessa: “Turisti in Sardegna col certificato di negatività. Chi non ce l’ha farà il test”

Nell’Isola col certificato di negatività al Covid. Gli altri li faranno nei porti e negli aeroporti. L’annuncio è dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa a Radio Casteddu. “Fa bene il presidente a stare fermo su questa posizione, sarebbe stata vincente anche l’anno scorso, ma il Governo ci ha lanciato attacchi brutali”, spiega l’assessore Chessa, “oggi abbiamo la zona bianca, ma la dobbiamo tenere. Quello che si sta facendo è per tutta la Sardegna, in tutta Europa si viaggerà col patentino sanitario. Ma prepariamoci perché altre regioni ci daranno battaglie. Ci sono già sondaggi interessanti sulla Sardegna come meta turistica ideale grazie alla zona bianca. Qui si dovrà arrivare con la certificazione. Saranno poche le persone che non avranno il test già fatto. Chi non potrà dimostrarlo lo farà in aeroporto”.

Su riaperture di palestre e piscine Chessa frena: “Il campionato è lungo serve prudenza. Serve un altro mese di sacrifici”.