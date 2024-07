CFadda e i suoi clienti: un nuovo traguardo per la raccolta fondi “Un camper per la prevenzione”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 1° al 15 giugno 2024, grazie alla generosità e alla partecipazione attiva di tutti i negozi CFadda, del suo team e dei clienti, sono stati raccolti 19.000 euro.

Questo nuovo contributo si somma ai 20.000 euro raccolti nella prima fase, portando il totale a 39.000 euro, avvicinando sempre più il raggiungimento dell’acquisto di un camper dotato di un Sistema Mammografico Digitale 3D e un ecografo ad alte prestazioni, un vero e proprio ambulatorio mobile del valore di oltre 350.000 euro.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Sardegna in Rosa con il sostegno di CFadda, Forte Village, Summer Mode, Trony, Palazzo Doglio e altri preziosi partner, continua a dimostrare quanto la solidarietà e l’impegno comune possano fare la differenza.

“È davvero emozionante vedere la straordinaria risposta dei nostri clienti e collaboratori. La loro generosità e il loro impegno mostrano quanto possiamo realizzare insieme per il bene della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante obiettivo”, ha dichiarato Francesca Fadda, Vice Presidente del Gruppo CFadda.

La consegna simbolica del maxi assegno, rappresentante l’importo raccolto nella seconda fase, si è svolta il 4 luglio 2024 presso il punto vendita CFadda di Cagliari, in Via Calamattia. Presenti Maria Dolores Palmas, fondatrice e presidente del “Gruppo Abbracciamo un Sogno”, Eliana Costante di Summer Mode e Maria Teresa Addis del comitato Sardegna in Rosa.Tutti i fondi raccolti saranno versati sul conto corrente di Costruiamo Sogni Coop Sociale, continuando a sostenere il progetto che mira a migliorare la salute e il benessere delle donne in Sardegna.

Per chi desiderasse ancora contribuire alla causa, è possibile effettuare donazioni sul conto corrente dedicato, continuando a supportare un’iniziativa che dimostra come, uniti, si possano realizzare grandi sogni. L’importo raccolto è stato versato sul contocorrente Costruiamo Sogni Coop Sociale (per chi volesse ancora donare IT57G0306909606100000187345).