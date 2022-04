“Cerchiamo una casa per Carletto, a giorni sarà lasciato sul luogo del ritrovamento a Quartu”

SOS A RADIO ZAMPETTA: ” UNA CASA PER CARLETTO, A GIORNI VERRÀ LASCIATO SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO, PURTROPPO LA GABBIA SERVE A UN ALTRO MICIO PER IL POST RICOVERO.”

L’ appello della volontaria per il dolcissimo micio, recuperato sofferente, è stato curato adesso è pronto per andare in adozione:

“Carletto è stato recuperato 2 mesi fa in condizioni disumane, dopo un mese di cure si è ripreso, è stato castrato e operato in bocca per estrarre qualche molare.

È apparso dal niente a Quartu, vagava per le strade inizialmente in via Eligio Porcu e successivamente zona via Milano.

È un gatto estremamente docile e coccolone, la vita di strada non è per lui, ma se non si trova adozione o stallo anche a pagamento la casa di Carletto sarà la strada.

Ha circa 4 anni di taglia piccola, dolcissimo, educato alla lettiera, spulciato e sverminato, purtroppo fiv+

Adesso è pronto per l’ adozione, è stato curato con amore.

Ha bisogno di una famiglia tutta sua e potrebbe essere un ottimo compagno per altri gatti fiv.

Purtroppo se non trova adozione o stallo sarò costretta a lasciarlo libero, perché sta vivendo in una gabbia degenza che servirà a ospitare un altro gatto che necessita di terapie, e la vita di strada non è per lui, aiutatemi a trovare una casa!

Qualsiasi info al +39 351 163 4135″

