Cercasi casa per Amara, appello a Radio Zampetta Sarda.

RADIO ZAMPETTA SARDA:” UNA CASA PER L’ AFFETTUOSISSIMA AMARA”.

L’ appello del cuore di Paula Mariana Nicu, per una cagnolina recuperata in viale Monastir:

“L’ abbiamo chiamata Amara, taglia media senza microchip,è stata trovata in viale Monastir il 2 agosto, mentre correva in mezzo al traffico.

Nessuno la sta cercando, è stata portata anche sul posto del ritrovamento per vedere se sapeva tornare a casa da sola. Amara STA CERCANDO UNA FAMIGLIA che le dia tutto l’amore che si merita, è una cagnolina molto affettuosa,va d’accordo con cani,gatti e ama i bambini.

Info al 3248629959″

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore