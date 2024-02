Cerca di forzare un distributore automatico con uno scalpello: 30enne arrestato a Decimomannu.

Sorpreso mentre tentava di forzare con uno scalpello la cassa del distributore automatico di alimenti e bevande all’interno di un locale in via della Stazione a Decimomannu. Il passaggio di una pattuglia dei carabinieri lo ha però totalmente preso alla sprovvista. Così un 30enne disoccupato del posto è stato condotto in caserma e, dopo la redazione dei verbali, ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo.