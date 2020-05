Cento anni e non sentirli: tanti auguri a Rina Arbus, la sarta che nacque nei giorni dell’influenza spagnola

Cagliari ha da oggi una nuova centenaria, e la festa per lei è doppia visto che la città sta lentamente uscendo dall’incubo Coronavirus e lei nacque proprio nei giorni dell’influenza spagnola. Certo deve essere magico è speciale compiere cento anni proprio in un periodo così particolare: una torta, le candeline, un mare di ricordi e di sogni, un mare di affetto per lei. Oggi compie 100 anni Rina Arbus in Dell’Olio, eppure chi la conosce bene giura che si sente ancora incredibilmente “giovanile”. Classe 1920, nata a Cagliari 11 maggio in piena pandemia dell’influenza spagnola Rina Arbus, la seconda di 4 figli. Dimostra da subito un carattere timido ma risoluto. A soli 13 anni conosce l’unico amore della sua vita, Gianni sottoufficiale dell’Aeronautica che poi diventerà suo marito solo nel 1946 e padre dei suoi due amatissimi figli. Lo aveva aspettato con amorevole pazienza per 13 anni, lui era al fronte e per lungo tempo non ebbe sue notizie.

Sin da piccola, affermò il suo desiderio di diventare sarta, e lo perseguì con tenacia e impegno, realizzandolo con grande creatività con le sue operose e abili mani. Una vita quindi trascorsa serenamente fra ago e filo e dedizione alla famiglia, affrontando con grande forza d’animo i momenti di dolore e condividendo con tutti i momenti di gioia. Oggi Rina vive serenamente la sua vecchiaia circondata dalle coccole e dall’affetto dei suoi cari. Le sue giornate sono scandite dall’ora per le preghiere, leggere il quotidiano, per sentirsi sempre informata anche con le sue trasmissioni preferite in TV.

Ancora oggi ci tiene compagnia con i racconti/ricordi della sua vita, allietandoci con le sue battute ironiche e piene di spirito. “Quindi Auguri di Buon Compleanno meravigliosa Mamma …..per i tuoi primi 100 anni!”, il messaggio che arriva dritto lì, al cuore di Rina, da tutta la sua famiglia. Buon centesimo compleanno a mamma Rina anche da tutta la redazione di Casteddu Online.