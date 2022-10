Centinaia di stranieri col reddito di cittadinanza a Cagliari senza diritto, 12 milioni choc: “Bastava l’autocertificazione, i controlli sono successivi”

Chiedere il reddito di cittadinanza è semplice: “Basta un’autocertificazione, è una misura nata un po’ per un’emergenza sociale. I controlli, in una prima fase, avvenivano successivamente La normativa è poi stata modificata, adesso facciamo prima anche un controllo nelle anagrafi comunali e sospendiamo tutto sino a quando non sono stati compiuti i passaggi”. A dirlo è Simona Bassi, vicepresidente sarda dell’Inps, che ha fornito agli agenti della squadra mobile della polizia di Cagliari “tutte le informazioni del caso. Abbiamo fatto un’attività di intelligence a monte”. Post incasso del bonus, però: “Ma abbiamo già fatto tutte le revoche”, precisa la Bassi. Certo, le regole le decide lo Stato, e dopo i primi anni da “liberi tutti”, ora le maglie sono leggermente più strette. Ma non si può sapere se bastino le nuove regole a scongiurare l’arrivo, è proprio il caso di dire così visto che tra i percettori irregolari c’erano pure africani arrivati nell’Isola con i barchini, di nuovi furbetti”. E ci sono ben 12 milioni di euro da recuperare: “Come Inps mettiamo in capo tutte le normali forme di recupero previste”.

“In alcuni casi, le persone si fanno assistere dai legali e accettano di restituire quanto indebitamente percepito, è capitato”. Non sempre, però. E chissà se chi è arrivato nell’Isola per ottenere la card e, poi, se n’è tornato al suo paese di origine, sia così facilmente rintracciabile: “Oggi l’autocertificazione basta per alcune cose, per altre no, può ancora essere utilizzata per chiedere di ottenere il reddito di cittadinanza e, poi, partono dei controlli, alcuni preventivi e, altri, successivi alla presentazione della domanda. Noi seguiamo solo le leggi e le regole fatte dallo Stato”.