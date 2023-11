Centenari, Teulada entra ufficialmente nella Blue Zone della Sardegna

I nonnini di Teulada al centro del mondo: incoronati per i segni scolpiti sulla pelle che raccontano il secolo di vita trascorso, attualmente sono 9, di cui uno di 106 anni, su 3300 abitanti. Una comunità che da una parte si affaccia sul mare e dall’altra intravede il verde che si intreccia tra i rilievi, l’ambiente sicuramente incide come lo stile di vita e l’alimentazione. La cerimonia ufficiale si è svolta qualche giorno fa: “Gli studi scientifici condotti dal professor Giovanni Mario Pes dell’Università di Sassari, basati sui dati anagrafici e storico-culturali forniti dagli uffici anagrafici del comune di Teulada e dallo storico Salvatore Loi, hanno portato l’Osservatorio Sardinia Blue Zone a riconoscere che il Comune di Teulada presenta un livello di longevità eccezionale fra i più alti al mondo e ad attribuire il “Certificato di Comune Blue Zone”. Lo studio sul fenomeno Teulada – ha spiegato Milia – condotto dal Professor Pes, basato su un complesso algoritmo da lui ideato, ha analizzato i dati anagrafici prendendo in esame non solo i centenari ma tutte le fasce di età in un arco temporale che va dal 1860 ad oggi, prendendo in considerazione innumerevoli parametri come ad esempio il tasso di mortalità. Questo importante risultato è sicuramente un motivo di orgoglio e vanto per la nostra popolazione e le nostre tradizioni alimentari, ma è soprattutto un importante riconoscimento per il nostro territorio quale ambiente ideale per una vita sana e duratura. Questo importante traguardo è frutto di un lavoro avviato diversi anni fa dalla precedente amministrazione e che abbiamo ripreso facendo un grande sforzo per riavviare la collaborazione con l’Osservatorio Sardinia Blue Zone, diretto da Claudia Porcu, grazie al grande lavoro svolto dal personale degli uffici del Comune di Teulada”.