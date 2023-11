Censire e registrare le colonie feline, a Monserrato ora si può

Di



hinterland

Martedì dalle ore 15.30 alle 18.30, presso i locali dei NOGRA, siti in Via Cesare Cabras n.7, gli esperti incontreranno i cittadini per fornire tutte le indicazioni utili al fine di tutelare i gatti di strada e assicurare fondi e agevolazioni per la sterilizzazione.