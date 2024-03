Cede anche Fedez: via la foto con la famiglia, anche su Instagram torna single

Avevo resistito fino a oggi, molto più della moglie che già da settimane aveva sostituito la foto profilo sul suo profilo Instagram. Forse nella speranza che qualcosa potesse nel frattempo sistemarsi. E così, mentre Chiara Ferragni pedala al Central Park e annuncia sfracelli dopo l’uscita della copertina dell’Espresso che la ritrae come un Joker, Fedez capitola anche lui: via l’immagine della famiglia felice con Chiara e i due figli dalla foto profilo, per sostituirla con una in cui è da solo, mentre canta, con il viso parzialmente coperto da un cappellino.

La storia fra i due sembra dunque essere arrivata davvero al capolinea. Di sicuro il loro impero, che sembrava essere invincibile e in attaccabile, è in rapido declino: follower e credibilità a picco, aziende che scappano dalle collaborazioni, commenti dei fan al massacro.

Difficile dire se i due, ma soprattutto la Ferragni al centro dello scandalo riuscirà a riprendersi. Per gli esperti del settore, è quasi impossibile che accada.