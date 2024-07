Cavalli feriti durante l’Ardia di Sedilo, infuriano le polemiche: “È una corsa al massacro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cavalli feriti gravemente durante l’Ardia di Sedilo, interviene la Lav che definisce la tradizionale ricorrenza “a una vera e propria corsa al massacro”. Una pagina seguita da 622mila follower, quella dell’organizzazione no-profit a favore degli animali e che denuncia pubblicamente: “Numerosi cavalli sono stati coinvolti in una rovinosa caduta della quale sono stati protagonisti anche 5 partecipanti. Ma se gli esseri umani scelgono volontariamente di correre dei rischi, fino a mettere a repentaglio la loro vita, gli animali non hanno scelta e sono costretti a partecipare a manifestazioni in cui vengono esposti a condizioni estreme e a pericoli mortali. L’Ardia di Sedilo è solo uno dei tanti esempi di eventi che sfruttano i cavalli in maniera crudele e irresponsabile. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire immediatamente per abolire eventi come questi”.

Video e immagini della caduta che ha coinvolto cavalli e cavalieri hanno fatto il giro del web: impossibile non notare almeno un cavallo al galoppo con una zampa fratturata: frame che hanno suscitato non poche polemiche da parte di chi si oppone a questo tipo di manifestazioni in cui gli animali corrono seri pericoli. Morte certa, infatti, per loro, una zampa rotta è sinonimo di abbattimento dell’esemplare ferito.