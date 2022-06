Causa un incidente con l’auto e aggredisce i carabinieri, operaio arrestato a Sant’Antioco

Durante la notte del 14 giugno, a Sant’Antioco, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne di Carbonia, operaio, con pregiudizi di polizia, indiziato dei reati di resistenza e oltraggio a p.u. e lesioni personali.

L’uomo, alla guida della propria Volkswagen Polo, ha perso il controllo ed è andato a collidere con un’Alfa Romeo 156, parcheggiata in via Trieste; all’arrivo dei Carabinieri dapprima ha inveito contro di loro oltraggiandoli e, in seguito, al fine di sottrarsi alla verbalizzazione, ha opposto resistenza nei loro confronti aggredendoli fisicamente. Trasportato con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale “Sirai” di Carbonia, al fine di sottrarsi agli accertamenti tesi a verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, ha aggredito nuovamente i Carabinieri colpendoli con calci e pugni. Arrestato e denunciato, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia e, nella mattinata odierna verrà sottoposto a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dal P.M. di turno.

A seguito dell’intervento anche i Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei medici.