Causa un incidente a Ussana, scappa e denuncia il furto dell’auto: denunciato a Monastir.

Ieri pomeriggio, a Monastir, è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato un quarantacinquenne di Pula, operaio edile, noto alle forze dell’ordine, in relazione alla denuncia del furto della propria FIAT 500, presentata presso la stessa Stazione dell’Arma. Secondo la ricostruzione del denunciante il mezzo sarebbe stato sottratto sulla pubblica via ad Ussana attorno alle due e trenta della notte. In realtà i militari hanno accertato che l’uomo aveva denunciato il falso al fine di evitare le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, in seguito ad un sinistro da lui causato ai danni di un’auto in sosta, parcheggiata in via Roma all’altezza del “Barcentro” a Ussana. Dopo aver provocato il danno, l’uomo si è dato alla fuga segnalando al contempo il furto del suo veicolo al numero di emergenza 112. Ai militari sono bastati pochi riscontri per poter ricostruire la realtà dei fatti.