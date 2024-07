Catamarano si incaglia nelle reti delle tonnare a Portoscuso, due pescatori tedeschi salvati dalla Guardia Costiera

Ne lla serata di ieri un catamarano, battente bandiera tedesca e con due persone a bordo si è incagliato nelle reti dell’impianto della tonnara di Capo Altano di Portoscuso. Il comandante dell’unità ha richiesto immediatamente assistenza e la Guardia Costiera di Cagliari ha attivato le operazioni di salvataggio con il supporto di una motovedetta e d i un elicottero che si è reso necessario a causa degli ostacoli presenti in mare in connessione della presenza della tonnara. L’elicottero AW139 NEMO 15 della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu è prontamente intervenuto ed ha soccorso e recuperato , a mezzo verricello e con l’impiego di un aerosoccorritore , l’equipaggio del catamarano, porta ndo le persone in sicurezza nel porto di Portoscuso e sono state sbarcate in buone condizioni di salute .