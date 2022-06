Castiadas regina delle nozze in riva al mare, boom di matrimoni in spiaggia: 50 in due anni

Tramonti mozzafiato, acque blu, sabbie dorate e rocce magiche: il regno delle nozze esperienziali in spiaggia in Sardegna è Castiadas. Nel 2020 i matrimoni in riva al mare tra Cala Pira, Monte Turno, Santa Giusta e Cala Sinzias sono stati 8, lo scorso anno 19 e nel 2022, per ora, 22. Una crescita rapida e costante in grado di dare lustro al Comune che ha investito sulla celebrazioni negli arenili, istituendo come ufficio di stato civile per la celebrazione degli sposalizi e la costituzione di unioni civili alcuni siti di altissima qualità paesaggistica della zona, anche in un’ottica di rilancio turistico dopo i mesi più bui del Covid. E proprio con lo sguardo rivolto all’acqua cristallina di Santa Giusta a pochi passi dallo scoglio di Peppino ha pronunciato il fatidico “Si” Matteo Ledri, l’ingegnere velista del team Luna Rossa di base al Molo Ichnusa a Cagliari che recentemente ha partecipato all’ultima edizione della Coppa America, la terza della sua carriera. Ledri, 42 anni, di Grado è un ingegnere del team di progettazione di Luna Rossa, l’uomo che si occupa dell’analisi della performance, del design parametrico e dell’ottimizzazione numerica, e Giulia Carbonari 35 anni ingegnere gestionale di Pesaro che lavora in Sardegna in una società di consulenza aziendale, è la sua sposa.

«Perché ci sposiamo in Sardegna? Perché ormai è casa nostra», spiega Ledri, «come luogo di vacanza lo conoscevamo poco e poi ci siamo trasferiti qui per motivi di lavoro e pian piano è diventata la nostra casa. Stiamo cominciando a conoscerla nei dettagli e ora la amiamo molto. Ci piaceva l’idea di sposarci in spiaggia perché siamo molto legati al mare e quando abbiamo avuto la possibilità di scegliere Castiadas l’abbiamo colta al volo».

In un contesto da fiaba si è svolta la romantica cerimonia religiosa celebrata dal parroco di Castiadas don Luigi Grecu, vissuta con emozioni palpabili e momenti di forte commozione anche grazie alla cui colonna sonora disegnata dalla musica delle onde del mare che ancora risuona nelle menti e nei cuori di amici e parenti chiamati a partecipare alla straordinaria esperienza multisensoriale.

A curare in ogni dettaglio l’atmosfera magica dell’evento, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding: «Siamo da anni impegnate nella valorizzazione del nostro territorio compreso quello del comune di Castiadas località che abbiamo nel cuore è che amiamo tanto», spiegano, «siamo felici che questi nostri sforzi stiano portando i frutti e regalando un nuovo modo di percepire la Sardegna. E ci fa onore sapere che anche illustri professionisti, come Matteo Ledri progettista di Luna Rossa, scelgano Castiadas per il loro giorno perfetto, portando i loro ospiti a godere delle meraviglie della nostra terra».

«Castiadas si conferma quindi una delle mete internazionali preferite per il turismo matrimoniale», dichiara il sindaco Eugenio Murgioni, «un risultato che premia un territorio splendido tra mare e montagna e tenute agricole dal fascino antico, ma anche il lavoro e l’impegno dell’amministrazione comunale che ha investito soprattutto sulla promozione e nel marketing con l’obiettivo di far conoscere fuori dall’isola e le sue bellezze. Sempre più coppie provenienti da tutto il mondo», aggiunge, «scelgono la nostra cittadina per suggellare la propria promessa di vita insieme e ci riempie ancora di più orgoglio la scelta di uno dei membri del team Luna Rossa di celebrare le proprie nozze nel nostro comune. Ciò dimostra che il lavoro svolto in questi anni si sta rivelando proficuo e che l’impegno di posizionarsi nel settore del turismo matrimoniale internazionale, viste anche queste prestigiose presenze», conclude, «sta prendendo forma e che il settore in forte espansione è in grado di apportare benefici significativi per tutti gli operatori economici del nostro territorio».