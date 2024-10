Castiadas, guerra al sacchetto selvaggio: il Comune ripulisce

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un bottino raccolto a bordo strada, non di certo di valore, però, con il quale poco ha a che fare: immondizia di ogni genere, caricata sul furgone comunale e pronta per essere smaltita come l’ambiente richiede.

“Profondo disappunto e amarezza” da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini “per i ripetuti episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio”, il gesto di pochi ai danni di tutti. “È fondamentale sottolineare che stiamo lavorando in tempo reale per contrastare questi atti di inciviltà. Un esempio concreto è il ritrovamento di alcuni contenitori abbandonati lungo la strada in prossimità del centro di Olia Speciosa, nella giornata di oggi. Questi rifiuti verranno prontamente ritirati entro la mattina di domani, a testimonianza della nostra costante attenzione e prontezza di intervento”. Un vero e proprio sfregio al patrimonio ambientale, un dono della natura che regala paesaggi mozzafiato, invidiati, colori e profumi che si intrecciano con i colori del mare cristallino e della macchina mediterranea.

“Il Comune, grazie alle segnalazioni dei cittadini, è intervenuto tempestivamente per garantire la rimozione dei rifiuti tramite il servizio di raccolta. Tuttavia, ciò non può e non deve essere considerato una soluzione ordinaria. L’abbandono dei rifiuti non è solo un comportamento incivile, ma è anche un gesto che va contro i valori condivisi dalla nostra comunità. Ogni sacchetto abbandonato, ogni contenitore lasciato lungo la strada, è un’offesa al decoro e al rispetto reciproco. Non possiamo permettere che il gesto di pochi dementi danneggi il nostro ambiente e l’immagine di Castiadas, una località che tanti ci invidiano per la sua bellezza”. Un invito a tutti i cittadini “a riflettere su quanto accade. È nostro dovere, come comunità, reagire con fermezza a questi comportamenti, collaborando insieme per mantenere il nostro territorio pulito e dignitoso. Continueremo a monitorare attentamente il territorio e a segnalare alle autorità competenti ogni violazione, perseguendo con determinazione chi si rende responsabile di tali atti”.