Castiadas, addio a Luciano Luccheddu: ritrovato morto il 79enne scomparso dieci giorni fa

Di Paolo Rapeanu



area-vasta

Finisce in tragedia la sparizione dell’uomo. Il suo corpo scoperto in una zona di campagna, non distante dalla sua bicicletta. La Protezione Civile e i volontari l’avevano cercato per giorni, controllando anche fiumi e zone isolate