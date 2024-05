Castello abbandonato e incerottato a Cagliari: “Tredici segnalazioni per un lampione pericolante, è precipitato in via Cammino Nuovo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Segnalazioni fatte a vuoto, settimane e mesi che passano senza nessun intervento e, poi, quando finalmente arrivano gli operai, è troppo tardi. Succede a Cagliari, in un rione di Castello sempre più abbandonato e incerottato: “Dopo 13 segnalazioni, questa mattina gli operai inviati dal Comune si stavano apprestando a mettere in sicurezza il palo dell’illuminazione in via Santa Croce, a ridosso della pizzeria. Ma, appena sfiorato, il palo si è piegato in due e la parte superiore è precipitata giù dalle mura di via Cammino Nuovo. Le foto illustrano lo stato in cui versano le basi su cui poggiano i lampioni: completamente arrugginite e senza punti di ancoraggio. Da precisare che il punto in cui si trovava il lampione è uno dei pochi spazi rimasti liberi in cui noi residenti ci incontriamo tutti i giorni”, denuncia la presidente del comitato dei residenti di Castello, Maria Carmen Sulis.

“Non solo, il punto in cui è precipitata la parte superiore del lampione, in via Cammino Nuovo, è frequentato giornalmente da tutte le persone che portano all’aperto i propri cani. La nuova illuminazione risale a circa 10/12 anni fa. Quale manutenzione è stata fatta? Quale controllo è stato effettuato? Perchè si è intervenuti solo dopo numerose segnalazioni?”.