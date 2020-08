Casteddu Online sempre più social: 20mila follower su Instagram, 200mila su Facebook

Casteddu Online-Cagliari Online sempre più social e sempre più vicino ai lettori. Sono ventimila i follower su Instagram e duecentomila sulla pagina Facebook, canali con notizie e curiosità costantemente aggiornati da Cagliari, hinterland, area vasta e tutta la Sardegna. Ma non solo: le nuove rubriche come Racconta la Sardegna più bella, in collaborazione con l’assessorato regionale al turismo, per promuovere con foto e video e la bellezza della nostra Isola coinvolgono sempre più i lettori.

Ricordiamo anche il nostro numero whatsapp un filo diretto con tutti voi per mandarci segnalazioni, notizie, foto e video al numero 380 747 6085.