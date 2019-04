Cassonetti spostati ma ancora cumuli di rifiuti a Castello, turisti a spasso tra il degrado

I cassonetti di via Lamarmora sono stati spostati nelle strade più vicine e, dopo l’immondezzaio di ieri – con i cumuli di rifiuti che, per poco, non finivano dentro i selfie ricordo dei vacanzieri in tour al Bastione – gli stessi cassonetti sono stati vuotati e, quasi ovunque, gli operai della De Vizia hanno portato via decine di sacchetti di spazzatura. Quasi ovunque, infatti: in piazza Carlo Alberto ci sono ancora molte scatole di cartone e bidoni di alluminio, con i turisti che passeggiano a pochi centimetri di distanza da puzza e sporcizia. Stesso discorso in una delle tante stradine interne di Castello, e in questo caso la scena rasenta quasi l'”horror”: una mini cucina, sopra ciò che resta di uno scaldabagno, poi assi di legno e altri sacchi pieni di rifiuti.

Una situazione sicuramente migliore rispetto a quella di ieri, ma non perfetta: tra sette giorni, intanto, partirà ufficialmente il nuovo sistema di raccolta porta a porta. Anche i cassonetti superstiti, quindi, si preparano a “salutare” per sempre Castello. E tra i residenti e i commercianti più di uno incrocia le dita: “Speriamo di non finire come a Sant’Elia o a San Michele”, cioè in due rioni nei quali, anche nelle ultimissimi giorni, purtroppo, va avanti la “moda” del rifiuto selvaggio.