Caso sospetto di variante inglese, a Sarroch il sindaco sbarra la scuola dell’infanzia

Un caso sospetto di variante inglese fa scattare l’allarme nella scuola dell’infanzia di Sarroch. E il sindaco Tore Mattana non perde tempo e annuncia la chiusura dell’istituto per dieci giorni: “Siamo stati da poco informati telefonicamente dall’ATS, Servizio di Sanità e Igiene Pubblica, che è stato riscontrato un caso di positività in un alunno della scuola dell’infanzia di via Verdi che potrebbe essere sospetta variante inglese.

Per questo motivo è in fase di adozione una specifica ordinanza per la chiusura in via precauzionale dell’intero plesso scolastico sino al giorno 14 marzo prossimo. Sono in fase di avvio da parte dell’Ats tutti i tracciamenti dei contatti e la conseguente attività di screening”.