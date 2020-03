Caso sospetto di Coronavirus al Brotzu in Chirurgia d’urgenza: il paziente isolato in una camera singola. In corso un tampone, domani si conoscerà l’esito su un caso sospetto di Covid in Chirurgia d’Urgenza al Brotzu di Cagliari. “Il reparto non è stato chiuso ma sono in corso tutte le procedure d’urgenza necessarie in casi di questo tipo- precisano qualificate fonti sindacali interne- il paziente viene seguito con tutti gli accorgimenti necessari in questo caso”. Domani si conoscerà l’esito sul tampone.