Caso Report, la sindaca di Assemini: “Esiste o no un parere del CTS sull’apertura delle discoteche?”

Non si arrestano le polemiche e i commenti anche da parte degli esponenti politici sardi dopo la messa in onda del servizio di Report, dedicato ai retroscena della riapertura delle discoteche ad agosto.

La sindaca di Assemini Sabrina Licheri: “Ma il parere del Comitato Scientifico sulla riapertura delle discoteche esiste o non esiste?”.

“Pagheremo caro questi anni, più a lungo durerà questa Giunta più saranno le macerie da raccogliere sulle quali ricostruirci” aggiunge il vicesindaco Gianluca Mandas.

“È stato umiliante e deprimente da sardo constatare quanto il Presidente Solinas, la sua giunta e i suoi fedeli consiglieri di maggioranza, abbiano subito e ceduto alle pressioni dei “predatori” continentali mettendo in secondo piano la salute dei loro conterranei – commenta Mandas – la figura di Solinas che emerge è quella di un governatore debole, privo di autorità e autorevolezza, inappropriato al ruolo che ricopre, in balia emotiva di chiunque eserciti pressione in lui”.

Una presa di posizione forte: “La sua, una politica sbandata, senza capo né coda che opera nel buio più totale, a tal punto da perdere i basilare riferimenti della tutela salute pubblica a favore di specifiche lobby d’interesse. Rinnovo il mio invito alle forze politiche di opposizione affinché si porti in consiglio regionale una mozione di sfiducia verso Solinas”.

“Occorre fare chiarezza magari dicendo la verità – commenta Sabrina Licheri – Non condivido il messaggio che è passato sia pure velocemente di una Sardegna causa di un nuovo disastro pandemico nel resto d’Italia: la Sardegna era ormai un’isola covid free, la movida internazionale ha fatto il resto, il disastro vero, autorizzato”.