Caso Aias, in Consiglio regionale nasce la commissione d’inchiesta: il presidente è Ganau del Pd

Insediata la commissione d’inchiesta sull’Aias in Consiglio regionale, il presidente è Gianfranco Ganau del Pd. La storia è nota, da tempo c’è un braccio di ferro tra l’associazione diretta dalla famiglia Randazzo e la Regione per pagamenti, anche di anni fa, che non sarebbero mai stati erogati dalla parte pubblica, con sit-in di protesta, convocazioni dal prefetto e, in ultimo, il “blocco” da parte del presidente regionale Christian Solinas del progetto “Sas Domos”. Vicepresidente è Michele Ennas (Lega Salvini Sardegna), i segretari sono Fabio Usai (Psd’az) e Michele Ciusa (Movimento 5 stelle). La seduta di insediamento è stata presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Dopo l’elezione dei componenti dell’ufficio di presidenza, la commissione si è subito riunita per programmare i tempi e la modalità di lavoro.