Casi di Covid accertati, a Cagliari chiude il Convitto di via Pintus

Casi di positività al Coronavirus accertati, a Cagliari, anche al Convitto di via Pintus. E il sindaco Paolo Truzzu firma un’ordinanza che sbarra la struttura sino al sette novembre prossimo “per la sanificazione dei locali a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 e in attesa di delle indagini epidemiologiche”. Via alla pulizia, quindi.

Truzzu ha anche deciso “di non applicare la disposizione di chiusura al laboratorio informatico presente all’interno della struttura, attualmente in uso per lo svolgimento dei concorsi scolastici e non in uso alle attività didattiche”.