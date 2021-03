Casi Covid, sospese le lezioni in presenza in 4 scuole a Cagliari

Il sindaco Paolo Truzzu con propria Ordinanza n. 32 del 28.03.2021, ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza presso l’ Istituto Secondario di Primo Grado “Vittorio Alfieri” e la chiusura del plesso, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 11 aprile 2021 compreso.

La sospensione delle lezioni in presenza presso il Liceo Scientifico “L. B. Alberti” plesso sede centrale di viale Colombo e la chiusura dello stesso plesso, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 10 aprile 2021 compreso.

Ha disposto inoltre, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 11 aprile 2021 compreso, la sospensione delle lezioni in presenza presso la Scuola Primaria Giovanni Lilliu, plesso di via Garavetti e sino al giorno 7 aprile 2021 compreso, la sospensione delle lezioni in presenza presso la Scuola Primaria Giovanni Lilliu, plesso di via Caboni. Entrambi i plessi dovranno osservare la chiusura per il periodo indicato.

Prima delle riaperture, tutti gli edifici scolastici su indicati dovranno essere sanificati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Covid 19.